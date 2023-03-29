Карпин рассказал, при каком условии Дзюба может быть вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о перспективе вызова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в национальную команду.

— Можете сказать, кого пригласили бы из категории 30 плюс при наличии спортивной составляющей?

— Нет, не могу.

— Очевидно, что Дзюба не в сборной из-за возраста. По чисто футбольным качествам он прямо сейчас оказался бы в команде?

— Прямо сейчас, наверное, нет — провел, по-моему, пять матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и все это на дистанции — не исключено. Но все разговоры, что Карпин якобы не вызывает Дзюбу... Слушайте, два раза это уже было. Было ведь?

— Сто процентов.

— Ну и к чему тогда вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом — по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет. Поэтому за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим. За остальными — следим.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

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