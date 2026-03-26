Карпин о матче в Краснодаре: «Здесь великолепные условия для пребывания нашей сборной»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, отличаются ли игры в Краснодаре от матчей в других городах.

— Кривцов провел два последних матча, как и Соболев, очень прилично. Начали они играть 8 марта, но мы тогда уже дали расширенный состав, — сказал Карпин на пресс-конференции. — Дай бог, чтобы они продолжали играть до июня. Если будет так же, то они могут быть в сборной. Но до 8 марта Кривцов и Соболев играли не так, а расширенный состав нужно было объявить. Эта сборная России сильнее той, что была в 2021, из-за футболистов. Это мое мнение. Я тренировал тех футболистов и этих. Понимаю, что результатом это мнение не подкреплено.

— Были ли какие-то наставления от Дюкова на матч?

— От Александра Валерьевича никаких наставлений не было. Наставление одно — победить.

— Чем отличаются игры в Краснодаре от матчей в других городах?

— Здесь великолепные условия для пребывания нашей сборной. Спасибо «Краснодару» и Сергею Николаевичу Галицкому. Тут все прекрасно для проведения матча сборной и подготовки к нему. Надеюсь, завтра стадион заполнится.

— Сыграет ли Сафонов полный матч?

— Завтра узнаете. В стартовом составе будет.

— Вы перешли уже в Max?

— Пока пользуюсь социальными сетями по старинке.

Сборная России в марте проведет BetBoom матчи против Никарагуа и Мали. Первая игра состоится в Краснодаре 27 марта, вторая — 31 марта в Санкт-Петербурге.