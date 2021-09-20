Карпин рассказал, как появилась идея каждый матч менять капитана сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, как появилась идея каждый матч менять капитана национальной команды.
— Почему вообще вся эта история с передачей повязками случилась? Вы как-то собрались и никто не захотел быть капитаном или что?
— Все захотели быть капитанами.
— Как это было? Вы спросили, кто хочет быть капитаном, и все подняли руку?
— Все сказали: «Мы хотим быть капитанами».
— Прямо все?
— Да никто руку не тянул. У нас что, комсомольское собрание, что ли?
— Я не понимаю просто, как это было.
— Пришли футболисты, пять человек, плюс-минус те, которые уже в сборной играли. Понятно, что это не Мухин и не Захарян. Говорят: «Георгиевич, мы здесь посидели-подумали и решили вот так. Вы как считаете?» Я говорю: «Ну отлично, великолепно». Все.
— Кто это был помимо тех, кто был капитаном? Баринов, Джикия, Смолов?
— Джикия, Баринов, Заболотный, Ионов, по-моему. Я даже не помню кто. Какая разница? Какой-то костяк, люди, которые уже более-менее... Не 18-летние футболисты. Неважно кто, я даже не помню всех фамилий.
В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией. Оба матча начнутся в 21.45 (мск).
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