Карпин: «Кто будет травить байки вместо Дзюбы? Я буду»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об изменениях в атмосфере в национальной команды после отъезда нападающего Артема Дзюбы.

«Трудно судить, как изменилась атмосфера. На ужине Артем собирал всех вокруг себя, рассказывал свои байки. Это было. Но как это влияет на атмосферу, не знаю. Как он изменился с 2010-х годов? Трудно судить по одной поездке в машине.

Кто будет травить байки вместо Дзюбы? Я буду», — сказал Карпин.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

19 марта Россия разгромила Гренаду (5:0). После матча Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение национальной команды.