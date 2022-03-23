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Сегодня, 18:43

Карпин рассказал о задачах сборной России на мартовском тренировочном сборе

Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие задачи поставлены на мартовском сборе.

— Задача на этом сборе — вспомнить требования, которые были. Желательно каждый день знать об этом. Когда здесь футболисты собирались в ноябре, они все знают. Желательно иногда встречаться. По заключительному дню еще думаем. Хотелось бы, чтобы ближайший резерв для первой сборной был рядом и понимал требования главной сборной.

— Вы говорили про спарринг с молодежной сборной. Почему его не будет?

— Окончательного решения еще нет. Как все изменится, что-то объявим. Совместная тренировка возможна. Можно просто их перемешать. 50 человек — нормально.

Мы не готовимся к конкретному сопернику, вспомнили общие требования, как выходить из обороны. Естественно, теоретических занятий меньше. Обстановка более расслабленная с точки зрения психологии.

Сбор команды Валерия Карпина стартовал 21 марта и завершится 27 числа.

Ранее ФИФА и УЕФА запретили футбольным сборным и клубам России выступать на международных турнирах.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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