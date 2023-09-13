Карпин: «У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, почему полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не играл с командой Катара. Он отметил, что у него нет серьезной травмы.

«Пиняев не принял участие в матче с Катаром, потому что играл в Египте. Я не помню, когда приняли по нему решение. У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного. В «Локомотиве» расскажут. Я не обсуждал с Сергеем то, что он сыграет с Египтом, а не с Катаром», — цитирует Карпина ТАСС.

Россия сыграла с Катаром со счетом 1:1. Всего в активе 18-летнего Пиняева 2 гола в 4 матчах за сборную России.