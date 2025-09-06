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6 сентября 2025, 19:39

Карпин рассказал о погодных условиях перед матчем сборной России с Катаром

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы перед BetBoom матчем против Катара.

«За стадионом жарко, за отелем тоже. Влажность очень большая. Но и сам стадион, и поле — очень комфортно. Прекрасно, что приедут болельщики. Это всегда радует.

Наверное, сборная Катара, по ощущениям, стала сильнее. Все зависит от двух команд на поле. Но этот состав у них более сыгранный, они делают интересные вещи. Лопетеги? Встречаюсь не я с ним, а сборные России и Катара

Нельзя говорить, что сейчас самый сильный состав за время отстранения. Но на текущий момент — да. Сравнивать составы текущий и годичной давности, например, неблагодарное дело

Выездные матчи — это ни хороший, ни плохой опыт. Это просто опыт для молодых. Выезды бывают и по России, и разные температуры бывают. Но не думаю, что кто-то приобретет новый опыт», — сказал Карпин.

Матч пройдет в воскресенье, 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в в Эр-Райяне. Начало — в 18.15 по московскому времени.

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