Карпин рассказал о новом контракте со сборной России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, на каких условиях было продление контракта с национальной командой.

«Переговоров о продлении контракта как таковых и не было. Просто предложили — согласился. Вариант с Арменией? Я россиянин, это сборная России, плюс есть «Ростов». По сумме этих факторов продлил. Других предложений не было», — рассказал Карпин «СЭ».

5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 ноября в Душанбе против Таджикистана и 20 ноября против Узбекистана в Ташкенте.