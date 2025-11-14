Карпин рассказал, когда у сборной России может появиться новый главный тренер

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу следующего наставника национальной команды.

— На что бы претендовала эта сборная на чемпионате мира?

— Трудно сказать. Точно поборолись бы за выход из группы. И часто это лотерея, может случиться все, что угодно. Может, у соперника будет удаление на 20-й минуте.

— Кто будет следующим тренером сборной России?

— Это вопрос не ко мне. Это к РФС, без понятия. Когда это случится? Тоже непонятно. Может, через пять лет, а может послезавтра.

Карпину 56 лет. Он работает в сборной России с 26 июля 2021 года. Команда под его руководством в 29 матчах 20 раз выиграла, восемь раз сыграла вничью и один раз проиграла.