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Карпин рассказал, когда станет известно состояние Самошникова

Карпин высказался о травме Самошникова
20:51

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу информации о травме защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

«Травма Самошникова? Завтра все скажем», — рассказал Карпин.

Сообщалось, что футболист может пропустить решающие матчи сборной России из-за травмы. 23-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл в 13 матчах РПЛ, забив 1 гол.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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