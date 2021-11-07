Карпин рассказал, когда станет известно состояние Самошникова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу информации о травме защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

«Травма Самошникова? Завтра все скажем», — рассказал Карпин.

Сообщалось, что футболист может пропустить решающие матчи сборной России из-за травмы. 23-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл в 13 матчах РПЛ, забив 1 гол.