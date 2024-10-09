Карпин рассказал, как выбирал игроков для вызова на сбор национальной команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился подробностями выбора игроков для вызова в национальную команду.

— Почему Умяров не вызван, а Пруцев вызван, хотя Умяров играет чаще в клубе?

— На позиции Умярова у нас есть футболисты, на позиции Пруцева — нет. Если Пруцев дальше так же не будет играть, то его не будет в сборной.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Дарик Агаларов