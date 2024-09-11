Карпин рассказал, как Сафонов изменился после перехода в «ПСЖ»: «Наконец-то увидел его в тренажерном зале!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как на голкипера национальной команды Матвея Сафонова повлиял его переход в «ПСЖ».

«Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило, — я наконец-то увидел его в тренажерном зале! Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как ПСЖ, у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сафонов в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. 25-летний россиянин подписал контракт до конца июня 2029 года.

Сафонов пока не дебютировал за парижан в официальных матчах. Из-за болезни голкипер не попал в заявку на матч «ПСЖ» против «Лилля» (3:1) в 3-м туре французской лиги 1.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна.