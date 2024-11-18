Карпин рассказал, что следит за результатами молодежной сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о молодежной сборной России.

— Молодежная сборная России проводит турне в Бразилии. Следите ли? Возможен ли вызов кого-то в основную команду в 2025 году?

— Конечно следим. Можно поздравить молодежную сборную с результатами. Если игроки там будут выделяться и показывать себя в РПЛ, то, конечно, могут оказаться в сборной. Батраков тому пример.

Национальная команда завершила турне по Бразилии, одержав три победы в трех матчах. Сборная России победила «Сан-Кристован» (4:0), «Флуминенсе» U21 (2:1) и «Ботафого» U23 (4:1).