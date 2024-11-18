Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:02

Карпин рассказал, что следит за результатами молодежной сборной России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о молодежной сборной России.

— Молодежная сборная России проводит турне в Бразилии. Следите ли? Возможен ли вызов кого-то в основную команду в 2025 году?

— Конечно следим. Можно поздравить молодежную сборную с результатами. Если игроки там будут выделяться и показывать себя в РПЛ, то, конечно, могут оказаться в сборной. Батраков тому пример.

Национальная команда завершила турне по Бразилии, одержав три победы в трех матчах. Сборная России победила «Сан-Кристован» (4:0), «Флуминенсе» U21 (2:1) и «Ботафого» U23 (4:1).

Валерий Карпин
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Россия готова к переговорам с МОК о возвращении спортсменов на мировую арену
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Футболист «Амкала» Костюков получил серьезную травму в матче с Динамо
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
«Будет намного сложнее, чем с Брунеем». Карпин — о матче с Сирией и сильнейшем игроке России
Карпин рассказал, что Тюкавин полностью готов к матчу с Сирией
Карпин заявил, что из российских игроков вручил бы «Золотой мяч» Головину
Карпин о невызове Ненахова в сборную: «Не надо искать черную кошку в темной комнате»
Главный тренер сборной России Карпин отметил, что Алексей Миранчук находится в хорошем тонусе
Карпин: «Качество сборной России в этом году оценить нельзя»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Самошников: «Сборная России готова к Сирии на 100 процентов»

Карпин — о Дивееве: «Он смог бы принять участие в матче с Сирией, но с риском получения травмы»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости