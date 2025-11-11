Карпин рассказал, что планирует следить за ЧМ-2026

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что планирует следить за чемпионатом мира-2026.

«Что-то будем, естественно, смотреть в рамках чемпионата мира, следить. Какой интерес в отсутствии нашей сборной? В футболе», — цитирует Карпина ТАСС.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.