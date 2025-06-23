Карпин рассказал, что не получал предложений из Европы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не получал предложений о работе из Европы.

«Из Европы не было предложений. Прямо сказать, что именно предложений не было. Вопросы задавали: «А если бы было предложение из Европы, поехали бы?» А я отвечал, что зависит от предложения. В принципе спрашивали, возможно это или нет», — цитирует Карпина ТАСС.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.