23 июня, 15:15

Карпин рассказал, что не получал предложений из Европы

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не получал предложений о работе из Европы.

«Из Европы не было предложений. Прямо сказать, что именно предложений не было. Вопросы задавали: «А если бы было предложение из Европы, поехали бы?» А я отвечал, что зависит от предложения. В принципе спрашивали, возможно это или нет», — цитирует Карпина ТАСС.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Даже эстонские клубы не хотят валерить... Парадокс:joy::joy::joy:

    24.06.2025

  • александр Тарасов

    Вот гады! Кто же им про Мальорку настучал!

    23.06.2025

    • В Госдуме РФ оценили обсуждение РФС возможного матча с Чили: «Зачем говорить об этом? Надо было сначала достичь договоренностей»

    Карпин заявил, что не будет ставить задачу закрыть Месси в матче со сборной Аргентины

