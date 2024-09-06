Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:50

Карпин о судействе в матче России с Вьетнамом: «Не могу сказать, что полностью доволен. Арбитр не особо давал бороться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чем ему не понравилось судейство в матче против сборной Вьетнама (3:0).

Главным арбитром встречи был Бин Шукри Сухаизи из Малайзии.

«Не могу сказать, что доволен судейством полностью. Да, понимаю, что мы в азиатском регионе. Но это международные матчи, которые идут в зачет рейтинга. Хотелось бы более объективного судейства. В европейском футболе дают играть. Если каждое столкновение — фол... Бороться судья особо не давал. Но может, это местные особенности», — сказал Карпин.

Сборная России проведет следующий матч в субботу, 7 сентября против Таиланда. Начало игры — в 16.00 (мск).

Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Белый дом прокомментировал слова Путина о выборах в США
РФС против отмены матча с Таиландом. Что произошло после матча Россия – Вьетнам
Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую победу за 20 лет
Пенсионерка рассказала об избиении отцом Алисы Тепляковой на детской площадке
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Карпин: «Выезда в Ханой не нужны? Смысла отвечать Мостовому не вижу»
Карпин: «Играть через два дня двумя разными командами — такого в моей карьере не было»
Карпин и Глебов отреагировали на тайфун в Ханое перед матчем с Таиландом
Пальцев рассказал, как Кривцов выручил его с бутсами в матче против Вьетнама
Мусаев заявил, что отправит семье и первому тренеру футболки с матча с Вьетнамом
«Никто не умер — и слава богу». Карпин и игроки сборной — о победе над Вьетнамом
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости