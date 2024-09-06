Карпин о судействе в матче России с Вьетнамом: «Не могу сказать, что полностью доволен. Арбитр не особо давал бороться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чем ему не понравилось судейство в матче против сборной Вьетнама (3:0).

Главным арбитром встречи был Бин Шукри Сухаизи из Малайзии.

«Не могу сказать, что доволен судейством полностью. Да, понимаю, что мы в азиатском регионе. Но это международные матчи, которые идут в зачет рейтинга. Хотелось бы более объективного судейства. В европейском футболе дают играть. Если каждое столкновение — фол... Бороться судья особо не давал. Но может, это местные особенности», — сказал Карпин.

Сборная России проведет следующий матч в субботу, 7 сентября против Таиланда. Начало игры — в 16.00 (мск).