Карпин — о вызове Дугласа Сантоса: «Посмотрим»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, будет ли защитник «Зенита» Дуглас Сантос вызван на товарищеские матчи против Нигерии и Беларуси.

«Какой костяк команды у нас был, такой, примерно, и останется. Кто-то новый появится, но в целом, какие футболисты были, такие и будут. Стоит ли ждать Дугласа Сантоса? Посмотрим», — цитирует Карпина Legalbet.ru.

6 июня сборная России проведет домашний товарищеский матч с Нигерией на стадионе «Лужники», а 10 июня сыграет на выезде со сборной Белоруссии.