4 мая, 12:54

Карпин — о вызове Дугласа Сантоса: «Посмотрим»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, будет ли защитник «Зенита» Дуглас Сантос вызван на товарищеские матчи против Нигерии и Беларуси.

«Какой костяк команды у нас был, такой, примерно, и останется. Кто-то новый появится, но в целом, какие футболисты были, такие и будут. Стоит ли ждать Дугласа Сантоса? Посмотрим», — цитирует Карпина Legalbet.ru.

6 июня сборная России проведет домашний товарищеский матч с Нигерией на стадионе «Лужники», а 10 июня сыграет на выезде со сборной Белоруссии.

Источник: Legalbet.ru
Валерий Карпин
Дуглас Сантос
Футбол
Сборная России по футболу
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Карпин рассказал, когда у сборной России может появиться новый главный тренер
Главный тренер сборной России Карпин ответил на вопрос о своей мотивации
Карпин: «Кому подражаю? Может, Гвардиоле»
Карпин хотел бы усилить сборную России Мбаппе, Ямалем и Кейном
Карпин заявил, что в 2025 году никто не отказывался играть за сборную России
Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера
