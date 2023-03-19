Карпин: «Будет ли Головин в сборной? Скоро все объявим»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном присутствии в национальной команде хавбека «Монако» Александра Головина.

«Будет ли Головин в сборной? Скоро все объявим», — сказал специалист.

Головин был включен в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Однако 18 марта стало известно, что у него небольшая травма.