Карпин: «Будет ли Головин в сборной? Скоро все объявим»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном присутствии в национальной команде хавбека «Монако» Александра Головина.
«Будет ли Головин в сборной? Скоро все объявим», — сказал специалист.
Головин был включен в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Однако 18 марта стало известно, что у него небольшая травма.
23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.
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