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Карпин — об условиях в Египте: «Приезжаешь, а там три мяча»

Сергей Разин
корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал организацию матчей против олимпийской сборной Египта.

«Наверное, первый раз в истории кто-то тренирует две сборные. Такое странное время. Были футболисты 2001 года и младше, кто мог играть с Египтом. Как называть эту сборную — не очень понимаю. Египтяне не соглашались на один матч, сначала они сказали, что 4-5 игроков могут быть старше 23 лет, потом — нет, только до 23 лет. Они настаивали, чтобы было две игры, потому что они готовятся к Олимпиаде. Это все случилось 3-4 сентября, когда мы уже выдвигались в Москву на сборы. Наверное, вы не общались с этими федерациями: договариваешься об одном, а приезжаешь — уже все другое. «Да-да, все есть, поле и мячи есть». Приезжаешь — три мяча», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1). В марте сборные России и Ирана сыграли вничью — 1:1.

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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