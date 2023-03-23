Карпин против Азии: одна победа, три ничьих

Сборная России в 15 раз в истории встретилась с азиатами. В четверг, 23 марта россияне сыграли вничью с Ираном (1:1).

В пяти встречах наша сборная одержала победу, четырежды уступила, еще в шести случаях была зафиксирована ничья. Ровно половина ничейных результатов пришлась на время работы Валерия Карпина. По его руководством российская команда обыграла Киргизию и разошлась миром с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном.

Матчи сборной России с командами из Азии

Дата Статус Тренер Матч Голы 06.10.1993 ТМ Павел Садырин Саудовская Аравия (г) — 2:4 Мостовой-2 25.05.1996 ТМ Олег Романцев Катар (г) — 5:2 Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой 09.06.2002 ЧМ Олег Романцев Япония (г) — 0:1 - 09.02.2011 ТМ Дик Адвокат Иран (н) — 0:1 - 29.03.2011 ТМ Дик Адвокат Катар (г) — 1:1 Павлюченко 19.11.2013 ТМ Фабио Капелло Корея (д) — 2:1 Смолов, Тарасов 17.06.2014 ЧМ Фабио Капелло Корея (н) — 1:1 Кержаков 10.11.2016 ТМ Станислав Черчесов Катар (г) — 1:2 Самедов 07.10.2017 ТМ Станислав Черчесов Корея (д) — 4:2 Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен, в свои ворота, Ким Чу Ен, в свои ворота 10.10.2017 ТМ Станислав Черчесов Иран (д) — 1:1 Полоз 14.06.2018 ЧМ Станислав Черчесов Саудовская Аравия (д) — 5:0 Черышев-2, Газинский, Дзюба, Головин 24.09.2022 ТМ Валерий Карпин Киргизия (г) — 2:1 Соболев, Уткин — Шукуров 17.11.2022 ТМ Валерий Карпин Таджикистан (г) — 0:0 - 20.11.2022 ТМ Валерий Карпин Узбекистан (г) — 0:0 - 23.03.2023 ТМ Валерий Карпин Иран (г) — 1:1 Ант.Миранчук — Тареми

Итого: +5=6-4, мячи 25-17