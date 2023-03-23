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Сегодня, 23:07

Карпин против Азии: одна победа, три ничьих

Кирилл Бурдаков
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Сборная России в 15 раз в истории встретилась с азиатами. В четверг, 23 марта россияне сыграли вничью с Ираном (1:1).

В пяти встречах наша сборная одержала победу, четырежды уступила, еще в шести случаях была зафиксирована ничья. Ровно половина ничейных результатов пришлась на время работы Валерия Карпина. По его руководством российская команда обыграла Киргизию и разошлась миром с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном.

Матчи сборной России с командами из Азии

Дата

Статус

Тренер

Матч

Голы

06.10.1993

ТМ

Павел Садырин

Саудовская Аравия (г) — 2:4

Мостовой-2

25.05.1996

ТМ

Олег Романцев

Катар (г) — 5:2

Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой

09.06.2002

ЧМ

Олег Романцев

Япония (г) — 0:1

-

09.02.2011

ТМ

Дик Адвокат

Иран (н) — 0:1

-

29.03.2011

ТМ

Дик Адвокат

Катар (г) — 1:1

Павлюченко

19.11.2013

ТМ

Фабио Капелло

Корея (д) — 2:1

Смолов, Тарасов

17.06.2014

ЧМ

Фабио Капелло

Корея (н) — 1:1

Кержаков

10.11.2016

ТМ

Станислав Черчесов

Катар (г) — 1:2

Самедов

07.10.2017

ТМ

Станислав Черчесов

Корея (д) — 4:2

Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен, в свои ворота, Ким Чу Ен, в свои ворота

10.10.2017

ТМ

Станислав Черчесов

Иран (д) — 1:1

Полоз

14.06.2018

ЧМ

Станислав Черчесов

Саудовская Аравия (д) — 5:0

Черышев-2, Газинский, Дзюба, Головин

24.09.2022

ТМ

Валерий Карпин

Киргизия (г) — 2:1

Соболев, Уткин — Шукуров

17.11.2022

ТМ

Валерий Карпин

Таджикистан (г) — 0:0

-

20.11.2022

ТМ

Валерий Карпин

Узбекистан (г) — 0:0

-

23.03.2023

ТМ

Валерий Карпин

Иран (г) — 1:1

Ант.Миранчук — Тареми

Итого: +5=6-4, мячи 25-17

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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