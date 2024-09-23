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Сегодня, 12:35

Карпин прокомментировал вызов Глушенкова в сборную после слов о нежелании играть с Вьетнамом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, повлияли ли слова форварда «Зенита» Максима Глушенкова о нежелании играть за национальную команду против Вьетнама, на его вызов в сборную.

«Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

В понедельник стал известен расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор в октябре. Соперники команды Карпина будут названы позднее.

В сентябре Глушенков заявил, что его больше мотивируют тренировки с латиноамериканскими легионерами «Зенита», чем товарищеский матч сборной России против Вьетнама.

5 сентября россияне в Ханое обыграли Вьетнам (3:0). Глушенков попал в расширенный состав сборной, но не попал в окончательный список из-за повреждения.

Источник: РФС
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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  • андрей андреев

    Карпов очень странный человек. Сначала сам не хочет играть со слабыми командами и летать черт знает куда, а теперь пеняет этим Глушенкову))) Валера, ты уж определись!

    23.09.2024

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