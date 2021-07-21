Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную с совмещением работы в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную России и совмещать посты в национальной команде и клубе.

«Готов ли я возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове»? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие, — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Ранее СМИ сообщали, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России: Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).