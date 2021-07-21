Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную с совмещением работы в «Ростове»

13:35
Валерий Карпин. Фото «СЭ»
Валерий Карпин. Фото «СЭ»
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную России и совмещать посты в национальной команде и клубе.

«Готов ли я возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове»? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие, — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Ранее СМИ сообщали, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России: Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-hotelos-by-usly-shat-otvet-ot-predstavitelya-rfs-vy-dvigal-li-hot-odno-uslovie/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Едем в тюрьму!» Секс, насилие и Майк Тайсон
Видео из больницы с избитым сыном Стаса Пьехи
15-летнюю девочку изнасиловали на вписке в Москве
Сына Стаса Пьехи госпитализировали после конфликта с соседями
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости