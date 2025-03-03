Карпин: «Мне лично нужна пауза после трех лет работы и в «Ростове», и в сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение об уходе из «Ростова».

«Решение было принято еще в декабре с «Ростовом», и оно предусматривало, что мне нужно сконцентрироваться на сборной — теперь всё внимание будет уделено ей. Кроме того, мне лично нужна пауза после трех лет работы и в «Ростове», и в сборной», — сказал Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. Он сообщил, что 56-летний специалист сосредоточится на работе в сборной России.