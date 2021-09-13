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Карпин прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России

14:29
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА.

Тренерский штаб с пониманием относится к этому решению. Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за все то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры", — приводит слова Карпина РБК-Спорт.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. В сборной России он провел 33 матча и отметился 5 забитыми мячами.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/613f2ad09a7947c6c693cc7a?ruid=uUjlB2CiLBMWRVs1BFosAg==

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Екатерина Савостина все материалы автора

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