Карпин прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА.

Тренерский штаб с пониманием относится к этому решению. Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за все то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры", — приводит слова Карпина РБК-Спорт.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. В сборной России он провел 33 матча и отметился 5 забитыми мячами.