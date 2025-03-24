Футбол
24 марта, 20:00

Карпин: «Скажем Николичу и Семаку ставить россиян в защиту — они проиграют два матча и ответят: «Вы что, идиоты?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о проблемах с количеством российских центральных защитников.

— Является ли позиция центрального защитника в сборной России проблемной? Семь пядей во лбу тут иметь не надо. Сколько россиян в топ-6? Мало. Что с этим делать? Никто не знает. Мы придем к Николичу и Семаку и скажем: «Ставьте россиян в защиту». Они проиграют два матча и скажут: «Вы что, идиоты?» — сказал Карпин.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
  Степочкин

    Скажут - мы что скуфы как Онопко и Карпин ?

    25.03.2025

  александр Тарасов

    Не волнуйся. Они и ставить - то никого не будут, а сразу тебя пошлют по известному адресу.

    25.03.2025

  zg

    Шикарно разложил!)Хотя и Березам надо отдать должное,начиная с ЗИЛа они потихонечку,но все время прогрессировали и главное,несмотря на полное отсутствие интеллекта на лице,они по футбольному реально умнели!)

    24.03.2025

  lenin.vowa2018

    Просто напомню как произошло становление защитников сборной России Березуцких. Они были (многие скажут и остались) поленья-поленьями. Ни ЦСКА ни любой другой клуб никак не смог бы их качества хоть чуть-чуть улучшить. Но тут "вдруг" (хотя не удивлюсь, если окажется что ГВК (второй член РФС) специально эту ситуацию подстроил, например дав задание своим игрокам сборной подставлять тренеров сборной) Газзаев стал этим самым тренером сборной. И началось - все орали - ЗАЧЕМ ты ставишь в состав этих деревях, которые просто не умеют играть? Но Газзаев Берез ставил и ставил, их готовили к борьбе с лучшими, они выходили против очень классных игроков элитных сборных, вместе с лучшими игроками России, совершали дикие ошибки в играх, Газзаева быстро из сборной выгнали, но через некоторое время ГВК получил двух классных защей на многие года.

    24.03.2025

