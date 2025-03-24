Карпин: «Скажем Николичу и Семаку ставить россиян в защиту — они проиграют два матча и ответят: «Вы что, идиоты?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о проблемах с количеством российских центральных защитников.

— Является ли позиция центрального защитника в сборной России проблемной? Семь пядей во лбу тут иметь не надо. Сколько россиян в топ-6? Мало. Что с этим делать? Никто не знает. Мы придем к Николичу и Семаку и скажем: «Ставьте россиян в защиту». Они проиграют два матча и скажут: «Вы что, идиоты?» — сказал Карпин.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.