Карпин — о новых именах в сборной: «Просто так в расширенный состав никто не попадает»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о новых именах в составе сборной России.

3 марта национальная команда объявила расширенный состав на мартовский тренировочный сбор. В список вошли 42 футболиста.

— В расширенном составе много новых имен помимо Дугласа Сантоса: Евгений Ставер, Матвей Кисляк, Иван Комаров, Наиль Умяров, Александр Кокшаров, Турпал-Али Ибишев, после долгого перерыва в списке Зелимхан Бакаев. Речь скорее об авансах или рассчитываете на новых игроков?

— Это не авансы. Просто так в расширенный состав никто не попадает. Все игроки хорошо показали себя в том числе на сборах, а прошедший тур РПЛ подтвердил правильность нашего выбора, и то, что попадания в как минимум расширенный состав перечисленные игроки заслуживают, — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В марте у сборной России запланирован товарищеский матч против Замбии. Игра состоится в Москве. Точное время и место встречи объявят позднее.