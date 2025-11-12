Футбол
Сегодня, 23:02

Карпин о матче против Перу: «Расслабона не было, не хватало скорости. Ничья не вытекала из игры»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1).

— Насколько сегодняшний стартовый состав — основной?

— 50 на 50. Как и тот, который будет играть в Сочи.

— Не показалось, что после забитого гола сборная Россия расслабилась?

— Расслабона никакого не было. Претензий к отношению не было. Не хватало скорости передвижения мяча. Но на этом поле невозможно играть быстрее, как сказали футболисты.

— Сборная Перу проиграла в 7 последних гостевых матчах из 8. Можно ли сегодняшнюю ничью сравнить с поражением?

— Приравнивать поражения нужно к поражениям. Случилась ничья, которая не вытекала из игры. Не надо приравнивать ничью к поражению. Мы играли против достойного соперника.

— Времени на подготовку к товарищеским матчам у вас мало. Получается наработать какие-то стандарты?

— Времени мало. Наигрывали стандарты, но их исполнение играет важную роль. Если мяч не долетает до нужной точки, то вы ничего конкретного не увидите.

— Правильным ли был выбор играть в Санкт-Петербурге?

— Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Играл здесь неделю назад и с полем все было хорошо. Не знаю, что случилось за это время с газоном.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября против Чили в Сочи.

Сборная России сыграла вничью с&nbsp;Перу (1:1) в&nbsp;товарищеском матче 12&nbsp;ноября.Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
«Если бы сейчас шел отбор, может, Сафонов бы и не играл». Карпин — о ничьей с Перу
Головин о ничьей с Перу: «Нас подвела реализация. Соперник точно был сильнее нас физически»
Вахания — о ничьей с Перу: «Было тяжеловато из-за состояния газона, мяч дробило»
Лукин об ошибке Сафонова в матче с Перу: «Все ошибаются. Никто в раздевалке не ждал извинений»
Карпин: «Если бы нога у Сафонова не поехала, то гола Перу бы не было»
Сергеев — о ничьей сборной России с Перу: «Поле было не самого хорошего качества, но нельзя на него ссылаться»
  • SERGEY111

    Поле у него оказывается виновато . Вообщем практически нулевый главный тренер сделал свою обычную практически нулевую работу сгоняв товарную ничейску с практически нулевым соперником и превращая таким образом в практически нулевую нынешнюю сборную России .

    12.11.2025

  • torpedon13

    "Не знаю, что случилось за это время с газоном." Питерские тебя плавят, освобождают место под Сергей Богдановича.

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Пешком ходили как и в РПЛ ходят. Вот Вам и Российские игроки. Очень слабая лига

    12.11.2025

  • 555 555

    А что было? Ох лукавит Валера,ох лукавит.

    12.11.2025

  • GeoMaS

    А отчего ж тогда скорости не хватало, Валерий Георгиевич?

    12.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А что вытекало? Про*рать? Игру не смотрел, но забавно.

    12.11.2025

  • Max Stch

    — Командовать парадом буду я! — Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! — Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень! — Отдай колбасу, дурак! ..вытекала

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    "Мы играли против достойного соперника." Серьезно?! Против днища отбора в Южной Америке, да еще и приехавшего без основы? А Дарья Карпина утверждает. что он серьезно готвится к товарнякам, что-то просматривает.

    12.11.2025

  • Dron56

    Валера из любой ситуации выкрутится . В этом деле он всем фору даст. Валера верим !

    12.11.2025

  • nampoo

    «Расслабона не было»..»Молодец, Валерка, не колись до последнего «:).

    12.11.2025

  • AZ

    9 ударов за матч, из которых 4 в створ, гол из-за ошибки вратаря соперников, 19 нарушений - офигенная игра, чо)))

    12.11.2025

  • tatarin

    "Ничья не вытекала из игры." ========================= Трудно не согласиться, ведь гости действительно должы были выиграть, не привези они себе в первом тайме.

    12.11.2025

  • Clever77

    Карпуша, да ты чё малой мелишь? давай присядь иди сюда, внатуре расслабона не было? Базарить ты мастак, а как че сразу сливаешься с темы.

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Приравнивать ничью к поражению... Да, журналисты просто огонь :fire:

    12.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ничья не вытекала... Георгич жжот.

    12.11.2025

