Карпин о матче против Перу: «Расслабона не было, не хватало скорости. Ничья не вытекала из игры»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1).

— Насколько сегодняшний стартовый состав — основной?

— 50 на 50. Как и тот, который будет играть в Сочи.

— Не показалось, что после забитого гола сборная Россия расслабилась?

— Расслабона никакого не было. Претензий к отношению не было. Не хватало скорости передвижения мяча. Но на этом поле невозможно играть быстрее, как сказали футболисты.

— Сборная Перу проиграла в 7 последних гостевых матчах из 8. Можно ли сегодняшнюю ничью сравнить с поражением?

— Приравнивать поражения нужно к поражениям. Случилась ничья, которая не вытекала из игры. Не надо приравнивать ничью к поражению. Мы играли против достойного соперника.

— Времени на подготовку к товарищеским матчам у вас мало. Получается наработать какие-то стандарты?

— Времени мало. Наигрывали стандарты, но их исполнение играет важную роль. Если мяч не долетает до нужной точки, то вы ничего конкретного не увидите.

— Правильным ли был выбор играть в Санкт-Петербурге?

— Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Играл здесь неделю назад и с полем все было хорошо. Не знаю, что случилось за это время с газоном.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября против Чили в Сочи.