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Сегодня, 07:45

Карпин: «Когда до защитников мяч доходит «рваный и в крови», это заслуга всей команды»

Александр Кружков
Обозреватель
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отметил надежную игру команды в обороне.

— Уже шесть матчей сборная не пропускает. Объяснение?

— Когда до защитников мяч доходит «рваный и в крови», а иногда вообще не доходит, это заслуга всей команды. Начиная с нападающих и тех, кто играет в средней линии. В последних матчах такое часто бывало. Да и соперники порой не ставили перед нами сверхзадач.

— Как выглядит оптимальная четверка защитников на данный момент? В центре, понятно, Дивеев с Осипенко. А кто на флангах?

— Не буду отвечать на этот вопрос. Не хочу никого выделять.

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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