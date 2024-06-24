Карпин продлил контракт со сборной России

Как стало известно «СЭ», Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на два года.

55-летний специалист возглавляет сборную с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России с «Ростовом».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла на ЧМ-2022 и пропустила отбор на Евро-2024.

В последнем товарищеском матче сборная России разгромила Белоруссию (4:0). Игра проходила в Минске 7 июня.