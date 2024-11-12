Карпин признался, что не смотрел интервью Дзюбы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что еще не смотрел интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
Ранее 36-летний футболист заявил о желании вернуться в национальную команду.
— Много желающих забить Брунею: тот же Артем Дзюба...
— И?
— Что думаете?
— Ничего.
— Интервью смотрели?
— Слышал, конечно, но еще не смотрел.
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Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.
Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
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