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Сегодня, 18:19

Карпин признался, что не смотрел интервью Дзюбы

Артем Белинин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что еще не смотрел интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее 36-летний футболист заявил о желании вернуться в национальную команду.

— Много желающих забить Брунею: тот же Артем Дзюба...

— И?

— Что думаете?

— Ничего.

— Интервью смотрели?

— Слышал, конечно, но еще не смотрел.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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