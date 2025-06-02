Карпин: «Смотреть на матч «Ростова» вчера было нервно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4).

«Смотреть на матч «Ростова» вчера было нервно. Медаль? У меня ни одной нет. Даже когда играл — я не знаю, где они. Есть у меня медаль или нет, какая разница. Я что, молюсь на нее?» — сказал Карпин.

Специалист покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.