Карпин признал, что сборная России недооценила Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги BetBoom матча против Никарагуа (3:1).

Игра проходила в Краснодаре 27 марта.

— Вы много говорили про недооценку соперника.

— Не знаю, назвать ли это недооценкой. Сказал в раздевалке: как будто вы удивлены уровню интенсивности и хорошей агрессии соперника. Они ответили, что несколько удивлены. Думаю, такая игра связана с недооценкой. Как раз про это и говорили: как будет играть Никарагуа, в два, три защитника, такой информации не было. Это же была первая их игра с нынешним тренером. Поэтому готовились ко всем вариантам. Естественно, говорили, что международные матчи другого уровня. Все равно это стало неожиданностью.

— Главный тренер сборной Никарагуа хотел бы сыграть ответный матч в их стране. Готовы принять вызов?

— Мне-то что готовиться, мы готовы ко всему. Если найдется время и возможность, то да. С перелетами будет сложновато, возможно, не очень удобно. Но если получится, с удовольствием.

— Кто не поедет в Петербург?

— Кто-то точно не поедет. Будет понятно после завтрашней тренировки. Будем решать, кто не нужен в Питере.

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