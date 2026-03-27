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27 марта, 22:37

Карпин признал, что сборная России недооценила Никарагуа

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги BetBoom матча против Никарагуа (3:1).

Игра проходила в Краснодаре 27 марта.

— Вы много говорили про недооценку соперника.

— Не знаю, назвать ли это недооценкой. Сказал в раздевалке: как будто вы удивлены уровню интенсивности и хорошей агрессии соперника. Они ответили, что несколько удивлены. Думаю, такая игра связана с недооценкой. Как раз про это и говорили: как будет играть Никарагуа, в два, три защитника, такой информации не было. Это же была первая их игра с нынешним тренером. Поэтому готовились ко всем вариантам. Естественно, говорили, что международные матчи другого уровня. Все равно это стало неожиданностью.

— Главный тренер сборной Никарагуа хотел бы сыграть ответный матч в их стране. Готовы принять вызов?

— Мне-то что готовиться, мы готовы ко всему. Если найдется время и возможность, то да. С перелетами будет сложновато, возможно, не очень удобно. Но если получится, с удовольствием.

— Кто не поедет в Петербург?

— Кто-то точно не поедет. Будет понятно после завтрашней тренировки. Будем решать, кто не нужен в Питере.

Сборная России обыграла Никарагуа (3:1) в&nbsp;Краснодаре 27&nbsp;марта.Ошибка Сафонова не помешала России начать год с победы. У Головина в марте три гола за клуб и сборную

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Валерий Карпин
Сборная Никарагуа по футболу
Сборная России по футболу
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