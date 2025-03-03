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3 марта 2025, 16:11

Карпин пожелал Тюкавину скорейшего восстановления

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал серьезную травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

22-летний форвард получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. 3 марта в «Динамо» сообщили, что Тюкавину диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

«К огромному сожалению, не обошлось без травм: серьезное повреждение получил Константин Тюкавин, поэтому его нет в списке. Хотелось бы его поддержать, пожелать ему скорейшего восстановления», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В текущем сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Источник: РФС
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Валерий Карпин
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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