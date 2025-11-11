Футбол
11 ноября, 20:05

Карпин: «На кого сделал бы максимальную скидку на ноябрьской распродаже? На любого из Мостовых»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед BetBoom товарищеским матчем против Перу в шутливой форме ответил на вопрос о том, на кого из футболистов он бы сделал максимальную скидку во время распродажи 11 ноября.

Также специалист назвал свои самые запоминающиеся голы за сборную России.

— Самый запоминающийся гол в вашей карьере?

— Думаю, что самые запоминающиеся голы — сборным Франции и Украины.

— На кого из игроков сделали бы максимальную скидку во время распродажи 11.11?

— На Мостового.

— На Андрея или Александра?

— На любого. Шутка.

Сборная России проведет товарищеские матчи против Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).

