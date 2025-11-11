Карпин: «На кого сделал бы максимальную скидку на ноябрьской распродаже? На любого из Мостовых»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед BetBoom товарищеским матчем против Перу в шутливой форме ответил на вопрос о том, на кого из футболистов он бы сделал максимальную скидку во время распродажи 11 ноября.

Также специалист назвал свои самые запоминающиеся голы за сборную России.

— Самый запоминающийся гол в вашей карьере?

— Думаю, что самые запоминающиеся голы — сборным Франции и Украины.

— На кого из игроков сделали бы максимальную скидку во время распродажи 11.11?

— На Мостового.

— На Андрея или Александра?

— На любого. Шутка.

Сборная России проведет товарищеские матчи против Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).