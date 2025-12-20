Карпин пошутил о рекорде Дзюбы по голам в сборной: «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) определить автором гола Александра Кержакова вместо Андрея Аршавина в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.

«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где?» — написал Карпин в своем Telegram-канале.

С марта 2025 года рекордом для бомбардиров сборной России единолично владеет Артем Дзюба — 31 гол. У Кержакова сейчас — 30 мячей, но он через РФС может добиться пересчета.