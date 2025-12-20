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20 декабря 2025, 12:48

Карпин пошутил о рекорде Дзюбы по голам в сборной: «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где»

Анастасия Пилипенко
Артем Дзюба и Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) определить автором гола Александра Кержакова вместо Андрея Аршавина в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.

«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где?» — написал Карпин в своем Telegram-канале.

С марта 2025 года рекордом для бомбардиров сборной России единолично владеет Артем Дзюба — 31 гол. У Кержакова сейчас — 30 мячей, но он через РФС может добиться пересчета.

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков на&nbsp;тренировке сборной России в&nbsp;2012 году.И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную

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Александр Кержаков
Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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