Карпин иронично оценил игру с Брунеем: «После такого результата все будут нас бояться»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после матча с Брунеем (11:0).

— Кто-нибудь из Брунея мог бы играть в РПЛ?

— Не могу оценить (улыбается). Честно, не могу.

— Не боитесь, что соперники теперь будут отказываться играть с Россией?

— После такого результата все будут трястись и бояться нас (смеется).

— Согласны ли вы, что России больше нужно играть в регионах? Например, в Ростове?

— Нужно ли — не знаю, но можно точно. Открою вам тайну: Ростов тоже рассматривался, даже на вторую игру с Сирией. Но у РФС была договоренность с Волгоградом. В будущем рассмотрим. Логистику проверили, никто не умер.

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.