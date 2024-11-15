Карпин иронично оценил игру с Брунеем: «После такого результата все будут нас бояться»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после матча с Брунеем (11:0).
— Кто-нибудь из Брунея мог бы играть в РПЛ?
— Не могу оценить (улыбается). Честно, не могу.
— Не боитесь, что соперники теперь будут отказываться играть с Россией?
— После такого результата все будут трястись и бояться нас (смеется).
— Согласны ли вы, что России больше нужно играть в регионах? Например, в Ростове?
— Нужно ли — не знаю, но можно точно. Открою вам тайну: Ростов тоже рассматривался, даже на вторую игру с Сирией. Но у РФС была договоренность с Волгоградом. В будущем рассмотрим. Логистику проверили, никто не умер.
Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).
19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.