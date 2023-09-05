Карпин поговоркой ответил на вопрос о мотивации работать в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о мотивации для работы в национальной команде.

— Что вас мотивирует работать сейчас в сборной России?

— Есть поговорка — не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Вот и все. Мое отношение — есть конкретика. Например, в сентябре появилось три игры — все, мы готовимся к ним. Что будет в октябре — не знаю.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».