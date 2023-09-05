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Сегодня, 15:16

Карпин поговоркой ответил на вопрос о мотивации работать в сборной России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о мотивации для работы в национальной команде.

— Что вас мотивирует работать сейчас в сборной России?

— Есть поговорка — не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Вот и все. Мое отношение — есть конкретика. Например, в сентябре появилось три игры — все, мы готовимся к ним. Что будет в октябре — не знаю.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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