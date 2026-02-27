Карпин поддержал идею проведения матчей сборной России в регионах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности национальной команды проводить товарищеские матчи в регионах.

— Сборная сыграет один из матчей в Краснодаре. Что вы думаете об игре в регионах? Должна ли сборная приезжать туда чаще?

— Я только за. Тем более когда нашим гостям удобно по логистике. В ноябре к нам приезжали сборные, которые, например, не хотели ехать в регионы. Поэтому были Москва, Питер и теплые регионы, как например, Сочи. Не все зависит от нас. Но я только за такие выезды.

27 марта команда сборная России сыграет в Краснодаре против Никарагуа, а 31 марта — в Санкт-Петербурге примет Мали.

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