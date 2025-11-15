Футбол
Сегодня, 21:12

Карпин поблагодарил зрителей в Сочи за атмосферу в матче Россия — Чили

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил зрителей на стадионе «Фишт» в Сочи» после BetBoom товарищеского матча с Чили (0:2).

— Великолепная атмосфера. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддерживал. Игра приковывала внимание, как минимум. На всех матчах в регионах такая атмосфера.

— Может, стоит меньше играть в Москве и Санкт-Петербурге?

— Но на игре с Перу была прекрасная атмосфера. На игре с Нигерией в Москве — прекрасная. Где бы сборная ни играла, везде прекрасная атмосфера.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
