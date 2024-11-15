Карпин: «Спасибо «Краснодару» за прием. И городу! Все увидели, что на сборную России ходят»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ряд своих решений в товарищеском матче против Брунея (11:0).

— Почему Лантратов вышел в старте?

— Было запланировано, что Агкацев выйдет во втором тайме. Лантратов ни разу еще не играл, поэтому отдали ему предпочтение.

— Удивил выбор капитана. Черникову можно доверять повязку?

— Черникову доверять можно. Тем более, что игра в Краснодаре. И ему приятно, и болельщикам. Поблагодарить город хотелось. 27 тысяч пришло, еще 5 не доехали. Большое спасибо «Краснодару» за прием. И городу! Все увидели, что болельщики ходят на сборную России.

— Справились без Дзюбы?

— По поводу рекорда [сборной] повторюсь: получилось так, ну и слава Богу. Не получилось бы, забили бы 8. Ничего страшного бы не случилось.

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.