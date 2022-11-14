Карпин: «Спартак» и «Ростов» становятся базовыми клубами сборной? Нет. Там играет много россиян"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, становятся ли «Спартак» и «Ростов» базовыми клубами национальной команды.

— «Спартак» и «Ростов» становятся базовыми клубами сборной? Нет. Там играет много россиян. Будут завтра играть в «Зените» все россияне, которые у них есть, будет «Зенит» базой.

— Тревожит ситуация с россиянами «Зенита»?

— Да, конечно, тревожит. В игре с «Ростовом» 8 россиян сборников потенциальных сидят на скамейке... Конечно, это тревожит. С кем-то из них общался. С Бакаевым? С ним общался, потому что вызывал его на сбор тот.

— Как они видят ситуацию? Возможно воспользоваться шансом и отвоевать место в составе у Клаудиньо?

— Тяжело. В этой жизни ничего невозможного нет, но это тяжело. Они это тоже понимают. Когда контракт подписывают они понимали, в какую команду идут.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.