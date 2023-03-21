Карпин ответил на вопрос, пригодятся ли Малком и Клаудиньо сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал то, что Малком и Клаудиньо через некоторое время смогут играть за сборную России.

— РФС дал мне пояснение, что через некоторое время Малком и Клаудиньо могут сыграть за сборную. Ваше мнение при этом спрашивали?

— Нет.

— В будущем эти игроки могут вам пригодиться?

— Может, меня уже не будет. Когда это? Через два года? Может, многое изменится. Я так понимаю, что этим РФС занимался.

В этом году бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России.