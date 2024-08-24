Карпин: «Что бы я изменил в российском футболе? Не задумывался»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не задумывался над тем, что бы он изменил в российском футболе.

— В июле Максим Митрофанов сказал о вашем продлении контрактов со сборной, что вы один из идеологов российского футбола. В чем ваша идеология?

— Спросите у Максима Львовича.

— Что бы вы изменили в российском футболе, если бы была такая возможность? Одну вещь.

— Не знаю, какая самая главная. Здесь одно за другим идет. Не задумывался. Надо изучать вопрос. Говорить просто так в воздух, чтобы дать какую-то цитату вам...

Сборная России в Ханое проведет товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).