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Сегодня, 12:17

Карпин ответил на вопрос о вероятности возвращения Дзюбы в сборную России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

— Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной.

— Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом.

— Вероятность его вызова существует?

—Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков.

— Следующая игра здесь у «Зенита», потом у «Спартака».

— Да, сегодня «Зенит», на него попаду.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года, после того как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды. Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.

В декабре 2021 года Дзюба заявил, что готов «сделать шаг навстречу» и рассмотреть возможность возвращения в национальную команду.

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Артем Дзюба
Валерий Карпин
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