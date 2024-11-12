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Карпин о силе соперников сборной России: «Имеем то, что имеем»

Артем Белинин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы перед товарищескими матчами с Брунеем и Сирией.

— Все ли в команде в порядке? Как Миранчук?

— Все хорошо, но, конечно, есть ограничения. Миранчук добрался только в 6 утра, мы ему дали день на восстановление.

— Кого бы вы выбрали в соперники — Бруней или «Краснодар»?

— Бруней. Потому что это сборная.

— Сила соперника не важна?

— Важна, но мы имеем то, что имеем. Можем сыграть с Сербией и Камеруном, можем с Брунеем.

— У Миранчука скоро матч плей-офф МЛС. Не было ли разговоров или просьб по этому поводу?

— Нет, просьб не было. Думаю, это не проблема. Сыграет 19-го со сборной, потом 24-го в МЛС. Будет непросто добираться, но ничего — мы в Ростове тоже много перемещаемся.

— Как смотрите на организацию прощального матча для возрастных футболистов?

— Если РФС решит, что такой матч нужен, пусть будет.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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