Карпин о силе соперников сборной России: «Имеем то, что имеем»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы перед товарищескими матчами с Брунеем и Сирией.
— Все ли в команде в порядке? Как Миранчук?
— Все хорошо, но, конечно, есть ограничения. Миранчук добрался только в 6 утра, мы ему дали день на восстановление.
— Кого бы вы выбрали в соперники — Бруней или «Краснодар»?
— Бруней. Потому что это сборная.
— Сила соперника не важна?
— Важна, но мы имеем то, что имеем. Можем сыграть с Сербией и Камеруном, можем с Брунеем.
— У Миранчука скоро матч плей-офф МЛС. Не было ли разговоров или просьб по этому поводу?
— Нет, просьб не было. Думаю, это не проблема. Сыграет 19-го со сборной, потом 24-го в МЛС. Будет непросто добираться, но ничего — мы в Ростове тоже много перемещаемся.
— Как смотрите на организацию прощального матча для возрастных футболистов?
— Если РФС решит, что такой матч нужен, пусть будет.
Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.
Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.