Карпин отреагировал на указ о получении российского гражданства защитника «Зенита» Сантоса

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на указ о получении российского гражданства бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

В понедельник, 21 октября, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак», — приводит слова Карпина Metaratings.ru.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.