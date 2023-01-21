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Карпин отреагировал на несостоявшийся переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о несостоявшемся переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Не состоялся наш переход в Азию в конце декабря. Вы рады, что он не состоялся так скоропалительно? Или уже решилось бы и хорошо?

— У меня вообще нет никакого мнения по этому поводу.

— Почему?

— Потому что я не знаю ситуацию, хорошо это или плохо. Посмотрим.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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