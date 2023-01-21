Карпин отреагировал на несостоявшийся переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о несостоявшемся переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Не состоялся наш переход в Азию в конце декабря. Вы рады, что он не состоялся так скоропалительно? Или уже решилось бы и хорошо?

— У меня вообще нет никакого мнения по этому поводу.

— Почему?

— Потому что я не знаю ситуацию, хорошо это или плохо. Посмотрим.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.