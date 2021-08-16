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Карпин: «Окончательный состав сборной России будет после 23 августа, кто-то может отвалиться»

16:50
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«Хочу сказать, что это полу-расширенный список или удлиненный, а не расширенный. 31 игрок попал в этот список, все может поменяться из-за травм. Также не все могут доехать до сбора в Новогорске. Окончательный список будет после 23 числа, кто-то может отвалиться», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры