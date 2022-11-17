Карпин оценил возможность создания объединенного чемпионата

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность создания объединенного чемпионата.

— В нынешних условиях было бы хорошо создать объединенный чемпионат, или смысла в этом нет?

— По поводу российского футбола не знаю, но это все подразумевает трудности. Клубы из Киргизии и Таджикистана играют в азиатской Лиге чемпионов, в других турнирах, а где они будут играть в таком случае?

— Это может быть летний или зимний турнир?

— Товарищеский, может быть, но это вопрос не ко мне.

— Вы верите, что в ближайшее время сборная будет допущена до официальных соревнований?

— А кто знает, что будет? Вы знаете? Вы же видите обстановку в мире по отношению к России.