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Карпин оценил возможность создания объединенного чемпионата

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность создания объединенного чемпионата.

— В нынешних условиях было бы хорошо создать объединенный чемпионат, или смысла в этом нет?

— По поводу российского футбола не знаю, но это все подразумевает трудности. Клубы из Киргизии и Таджикистана играют в азиатской Лиге чемпионов, в других турнирах, а где они будут играть в таком случае?

— Это может быть летний или зимний турнир?

— Товарищеский, может быть, но это вопрос не ко мне.

— Вы верите, что в ближайшее время сборная будет допущена до официальных соревнований?

— А кто знает, что будет? Вы знаете? Вы же видите обстановку в мире по отношению к России.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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