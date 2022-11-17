Карпин оценил возможность создания объединенного чемпионата
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность создания объединенного чемпионата.
— В нынешних условиях было бы хорошо создать объединенный чемпионат, или смысла в этом нет?
— По поводу российского футбола не знаю, но это все подразумевает трудности. Клубы из Киргизии и Таджикистана играют в азиатской Лиге чемпионов, в других турнирах, а где они будут играть в таком случае?
— Это может быть летний или зимний турнир?
— Товарищеский, может быть, но это вопрос не ко мне.
— Вы верите, что в ближайшее время сборная будет допущена до официальных соревнований?
— А кто знает, что будет? Вы знаете? Вы же видите обстановку в мире по отношению к России.
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