Карпин — об играх с Кубой и Брунеем: «Не воспринимаю эти матчи как унижение»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» высказался об уровне соперников национальной команды в 2023 и 2024 годах.

— За последние два с половиной года был у сборной России соперник слабее, чем Бруней?

— Возможно, Куба. По уровню они сопоставимы.

— Что ответите тем, кто заявляет: «Такими матчами мы себя унижаем»?

— Если люди не понимают элементарных вещей, черное называют белым... Зачем что-то отвечать? Или вы считаете, надо кого-то переубеждать?

— Вы эти встречи не воспринимаете как унижение?

— Абсолютно! Что тогда говорить про отборочный цикл, где попадаются Сан-Марино и Лихтенштейн? С ними же все играют. Или унижают себя?

— Это официальный турнир. Никуда не денешься.

— Стоп! Нам сейчас тоже деваться некуда. Для нас эти матчи как официальные. Других нет. Там в рамках отбора нужно играть с Сан-Марино. А здесь приходится проводить товарищеские с Брунеем. Либо вообще не играть. Что лучше? — сказал Карпин «СЭ».

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Четыре дня спустя команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла Сирию (4:0). Всего в 2024 году сборная провела 5 товарищеских матчей, в которых одержала 5 побед с разницей мячей 26:0.

Полностью интервью Валерия Карпина читайте на сайте «СЭ».